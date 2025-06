MIRANDA: Arraial da assistência social se consolida como maior festa junina da região.

Com a mobilização de 18 entidades, APMs (Associação de Pais e Mestres), entidades de classes e de diversas causas sociais;

Com 8 quadrilhas juninas, envolvendo mais de 200 componentes no total;

Com a participação da maior entidade filantrópica do município, o Lar de Idosos São João;



Com os 25 quiosques da praça de alimentação lotados, ofertando comidas típicas;

Envolvendo diretamente servidores de 8 secretarias, sob a coordenação da Secretaria de Assistência Social e Trabalho;

Com uma semana inteira de trabalho para decoração e customização do Parque de Exposições e Eventos 16 de Julho;

Assim, o Arraial da Assistência Social, realizado na noite de 14 de junho, no Parque de Exposições e Eventos 16 de Julho, marcou as festividades juninas de Miranda, gerando renda para as instituições e, em especial, para o Lar de Idosos São João que, atualmente, acolhe 45 idosos de Miranda e região.

“Estamos contentes por fazermos um evento tão bonito, organizado, que oferece opção de lazer saudável e de qualidade para a família Mirandense” , afirmou Fabio Florença , prefeito de Miranda. “Parabenizo a equipe da Prefeitura em nome da secretária Cíntia Fonseca Castanheira e agradeço a parceria com os diretoria do Lar de Idosos”, completou Florença.