Ministro Fávaro destaca investimentos na agricultura durante visita técnica ao Piauí

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, realizou uma visita técnica à Fazenda Confiança, na Baixada Grande do Ribeiro, no Piauí, na quarta-feira (22), para conhecer de perto o projeto de irrigação e as plantações de soja e algodão da região. A comitiva, que incluiu o governador piauiense, Rafael Fonteles, e dirigentes de bancos públicos, como o Banco do Brasil e o BNDES, teve como objetivo reforçar os investimentos em infraestrutura agrícola no estado.

Fávaro destacou a importância de fortalecer a agricultura de qualidade no Piauí, que tem se mostrado promissor para o agronegócio brasileiro. “Estamos empenhados em apoiar estados como o Piauí, que têm mostrado grande potencial para o desenvolvimento agrícola e a geração de novas oportunidades”, afirmou o ministro.

Dados do IBGE apontam um crescimento significativo de 384% no valor da produção agrícola no Piauí nos últimos oito anos, o que reflete o crescente investimento no setor.

Na mesma data, Fávaro também esteve em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, onde visitou a Fazenda Santa Isabel, conhecida por possuir o maior pivô de irrigação do mundo.

A agenda do ministro reforça o compromisso do Governo Federal com o fortalecimento da agricultura e o apoio à infraestrutura necessária para o crescimento do setor.