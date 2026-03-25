Ministro André Fufuca inaugura Arena Brasil e amplia acesso ao esporte

Equipamento reforça acesso ao esporte e lazer no interior

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rafael Freitas/MEsp

Programa Arenas Brasil avança com novas entregas pelo país

O ministro do Esporte, André Fufuca, inaugurou nesta quarta-feira (25) a Arena Brasil em Ulianópolis, no sudeste do Pará, marcando a segunda entrega do programa no estado e ampliando o acesso ao esporte em áreas de maior vulnerabilidade social. O equipamento foi instalado no bairro Palmeiras, região estratégica do município, considerado importante polo do agronegócio e com cerca de 38 mil habitantes. A cerimônia contou com autoridades locais, incluindo a prefeita Kelly Cristina Destro, que destacou a obra como um marco para a cidade.

A iniciativa prioriza comunidades com menor acesso a espaços públicos, promovendo inclusão e oportunidades para jovens e famílias. Segundo o ministro, a obra foi concluída em tempo recorde de cinco meses e 20 dias, evidenciando eficiência na gestão pública. A estrutura inclui campo society, quadra de basquete 3×3, playground, pista de caminhada e iluminação moderna, com padrão de qualidade internacional. O programa Arenas Brasil segue com novas inaugurações previstas em outros estados, consolidando-se como ferramenta de transformação social por meio do esporte.

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ESPORTE

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