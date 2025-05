Minicenso Educacional 2025: Itaporã reforça compromisso com a primeira infância e ensino.

Na manhã desta quarta-feira, 07 de maio de 2025, foi realizada uma importante reunião na Câmara Municipal de Vereadores de Itaporã/MS com foco na organização e execução do Minicenso Educacional 2025.

O encontro contou com a colaboração conjunta da Gerência Municipal de Educação e da Gerência Municipal de Saúde, reforçando o compromisso intersetorial com as políticas públicas do município. A reunião destacou o papel fundamental de todas as agentes comunitárias de saúde, que estarão envolvidas na coleta de dados por meio da busca ativa junto às famílias.

A ação integra as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação (PME) e no Plano Municipal pela Primeira Infância (PMI), sendo também amparada pela Lei Federal nº 14.851, de 03 de maio de 2024, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Educação e diretrizes para a articulação entre os entes federados.

O Minicenso tem como objetivo principal identificar e garantir o direito à educação de todas as crianças e adolescentes do município, promovendo o acesso, a permanência e o sucesso escolar.

A participação de toda a comunidade, especialmente das equipes de saúde e educação, é essencial para o sucesso desta iniciativa.