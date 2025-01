Menino de 3 anos tem nariz quebrado ao ser jogado no chão pelo pai que acaba preso em Campo Grande

Menino, de apenas 3 anos, teve o nariz quebrado ao ser jogado no chão pelo pai, de 21 anos, que acabou preso no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, na tarde dessa segunda-feira (30).



Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do rapaz disse à polícia que seu filho está causando problemas em casa, pois profere xingamentos contra ela e os outros filhos, além de ameaçar agredir todos os moradores do imóvel.

Contudo, na tarde dessa segunda (30), o rapaz agrediu o próprio filho, de apenas 3 anos. Ele teria jogado a criança no chão, fazendo com que ela batesse o nariz ao solo. Com isso, a PM (Polícia Militar) foi acionada para o local e o menino encaminhado ao CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia para atendimento.

Na unidade, a equipe médica constatou que o nariz do menino foi quebrado. Então, os policiais encaminharam o pai da criança para a delegacia.

Aos policiais, a avó da criança disse que não precisa de medidas protetivas para o neto, pois o pai do menino irá se mudar para a casa da namorada. Logo, a Polícia Civil foi acionada, assim como o Conselho Tutelar da região.



