quinta-feira, 18/09/2025

Mega-Sena sorteia R$ 33 milhões nesta quinta

Concurso 2.916 da Mega-Sena acontece às 20h em São Paulo; apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou pela internet

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (18) o sorteio do concurso 2.916, que tem o prêmio acumulado em R$ 33 milhões. As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. A expectativa é grande entre os apostadores que buscam a sorte para mudar de vida.

Os interessados podem registrar suas apostas até as 19h, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo para participar é R$ 6, referente ao jogo simples com seis números.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e na página do Facebook das Loterias Caixa, possibilitando que todos acompanhem o momento do resultado em tempo real. A Mega-Sena é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, atraindo milhões de jogadores em cada edição.

DESTAQUE

