Médico é demitido após agredir paciente em Diadema

Um médico foi demitido após agredir uma paciente em uma unidade de saúde de Diadema, no ABC paulista, na última sexta-feira (21). De acordo com testemunhas, o profissional chegou com mais de duas horas de atraso e aparentava estar alcoolizado. Em vídeo que circula nas redes sociais, ele é visto alterado, mandando uma paciente calar a boca e agredindo outra com um tapa no rosto, após ser questionado sobre o atendimento.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, repudiou o ocorrido em nota, afirmando que o incidente “fere princípios de respeito e dignidade” no ambiente de saúde. A Secretaria de Saúde do município agiu prontamente e demitiu o médico.

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina também encerrou o contrato do profissional com a empresa terceirizada responsável pelas unidades de saúde. O Conselho Regional de Medicina investiga o caso.