Medicina no Paraguai: UCP-PJC recebe certificação nacional e internacional de excelência

A Universidade Central do Paraguai em Pedro Juan Caballero (UCP-PJC) é destaque no ensino de medicina, contando com certificações tanto nacionais quanto internacionais que atestam sua excelência. A universidade é reconhecida pela ANEAS (Agência Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) e pelo CONES (Conselho Nacional de Ensino Superior), garantindo a qualidade do seu curso de medicina.

Além disso, a UCP-PJC conquistou a certificação “Great Place To Work”, refletindo sua estrutura de trabalho de alta qualidade. Outro importante reconhecimento vem da OMS, que incluiu a universidade no “World Directory Of Medical Schools”, uma base de dados global que assegura as melhores práticas de ensino médico.

Carlos Bernardo, CEO da UCP-PJC, destaca que estas acreditações são resultado do esforço conjunto de toda a equipe acadêmica e administrativa, visando a formação de médicos altamente capacitados para servir suas comunidades com excelência.

Com mensalidades acessíveis, matrícula sem vestibular e infraestrutura de ponta, a UCP-PJC está com inscrições abertas para 2025. Para mais informações, acesse o site www.medicinaucp.com ou entre em contato pelo telefone +55 67 99677 0757.