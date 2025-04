Mário e Filipe: A nova promessa do sertanejo sul-mato-grossense

Direto de Maracaju para os grandes palcos da capital, a dupla Mário e Filipe está pronta para mostrar por que vem sendo chamada de uma das maiores promessas do sertanejo atual. Com carisma de sobra e um repertório que já virou febre no interior, os cantores se preparam para duas apresentações em Campo Grande que podem marcar o início de uma nova fase na carreira.

No dia 5, a dupla sobe ao palco do Tendel Bar, espaço anexo à Expogrande, um dos eventos mais tradicionais do estado. A apresentação acontecerá na mesma noite em que a lendária dupla Chitãozinho & Xororó comanda o palco principal da feira, tornando a data uma das mais aguardadas do ano pelos amantes da música sertaneja. Mesmo em meio a gigantes da música, Mário e Filipe prometem um show à altura, apostando no talento e na conexão com o público.

O grande destaque do repertório será a música “Stalkeado”, que estourou em Maracaju e região e vem ganhando força também na capital. A canção, com batida envolvente e refrão marcante, já virou marca registrada da dupla — e é presença garantida nas rodas de viola e playlists sertanejas.

Além do show no Tendel, Mário e Filipe também têm apresentação marcada para o dia 11 na Valley, uma das casas mais badaladas de Campo Grande. E os bastidores já fervem: novas datas estão sendo negociadas e podem ser anunciadas a qualquer momento, com expectativa de agenda cheia nos próximos meses.

A trajetória da dupla segue os passos de grandes nomes do estado, como Munhoz & Mariano e João Bosco & Vinícius — artistas que começaram com shows no interior, apostando no “arroz com feijão” bem feito, e conquistaram o Brasil. Mário e Filipe seguem essa mesma essência, com autenticidade, presença de palco e um som que fala direto ao coração de quem vive o sertanejo.

E os trabalhos não param! Recentemente, Mário e Filipe deram um passo importante na carreira ao gravar um DVD ao vivo em Maracaju, um marco na trajetória da dupla. O projeto contou com um repertório especial e toda a energia que já conquistou o público da região. A gravação reforça o amadurecimento musical da dupla e promete impulsionar ainda mais seu nome no cenário sertanejo.

Com a carreira consolidada em Maracaju e em diversas cidades do interior, os cantores agora estão prestes a fixar residência em Campo Grande. O objetivo é claro: ampliar horizontes, firmar o nome no cenário estadual e se preparar para voos ainda maiores.

Mário e Filipe estão prontos. E Campo Grande está prestes a conhecer — e cantar junto — com a nova força do sertanejo sul-mato-grossense.

Já dividiram palco com gigantes do sertanejo nacional:

A dupla já tocou ao lado de nomes consagrados como Leonardo, Fred & Fabrício, Jefferson Moraes, Rayane & Rafaela, Ícaro & Gilmar, Hugo & Guilherme, Jads e Jadson e muitos outros nomes. A estrada até aqui foi construída com talento e humildade — e agora, o Brasil é o próximo destino.

