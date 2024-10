Mãos e Obras: Curso gratuito de fundamentos básicos para encanador hidráulico está com inscrições abertas

Dando continuidade ao seu compromisso na atuação social, a Águas Guariroba está com inscrições abertas para o curso gratuito de “Fundamentos Básicos para Encanador Hidráulico”, através do programa Mãos e Obras. As vagas são limitadas e terão prioridade para os moradores dos bairros Nova Campo Grande e Jardim Aeroporto, para capacitar a população e gerar novas oportunidades.

O curso conta duas turmas que ocorrerão em locais diferentes. A primeira terá aulas segunda e quarta-feira, na Rua Eduardo Prado, 565, bairro Nova Campo Grande. Já as aulas da segunda turma ocorrerão terça e quinta-feira, no CRAS Albino Coimbra Filho – R. Rio Galheiro, 470 – Jardim Aeroporto

A previsão de início dos cursos é para o final de outubro e as aulas serão ministradas pela Faculdade de Construção do SENAI. Após a conclusão, os alunos receberão um certificado.

Para fazer a inscrição, acesse o link:https://forms.office.com/r/sVk0zzj1i0

Mãos e Obras é um programa realizado sob a gestão da área de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, com a parceria do SENAI/MS, para incentivar a capacitação e entrada no mercado de trabalho, principalmente entre os moradores de bairros que estão recebendo obras de expansão da rede de esgoto da concessionária.

“É uma oportunidade de capacitar as pessoas para o mercado de trabalho, fomentando assim a geração de renda e o empreendedorismo. E é claro que o SENAI foi a instituição escolhida para estar junto da gente nesta iniciativa, porque sabemos do know-how que ela tem para poder capacitar esses alunos”, ressaltou Bia Rodrigues, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.

O objetivo é formar cerca de 200 pessoas nas sete regiões da Capital até o fim de 2024.