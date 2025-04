Maicon Nogueira se reúne com conselheiros e discute prioridades para a Região Urbana do Segredo

Na última segunda-feira (07), o vereador Maicon Nogueira esteve no bairro Estrela do Sul reunido com os conselheiros regionais. Na ordem do dia houve a discussão sobre o contratos e programação de expansão da rede de esgoto na região Urbana do Segredo, início das discussões e votação do Plano Plurianual PPA 2026/2029 com seis eixos, Orçamento Comunitário Participativo 2026 e discussão do Orçamento Municipal para 2026.

“Discutimos o orçamento municipal com as lideranças da região e como membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento tenho me dedicado a ouvir aqueles que vivem os problemas na pele, para que eu possa fazer a defesa dos interesses dentro da lei orçamentária de 2025, frisou o vereador.

PRIORIDADES

Para o presidente do Conselho regional da região Urbana do Segredo, José Geraldo B. Jara a participação do Legislativo, juntamente com os Conselhos Regionais é fundamental. “Ontem foi o dia da votação do PPA, onde os conselheiros escolheram as prioridades e a mais votada foi o asfalto do bairro Nossa Senhora Aparecida, e a presença do vereador Maicon Nogueira, vem para somar esforços e valorizar a participação de todos os conselheiros”, finalizou.