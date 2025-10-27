Juventude do PT celebra aniversário de Lula em clima de samba

A Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT) promove nesta segunda-feira (27) uma celebração especial pelo aniversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o tradicional Samba do Trabalhador, realizado no Copo Bar, na Rua 14 de Julho, a partir das 20h.

O evento, que une música, cultura e engajamento político, será conduzido pela militante Rebeca Borges, candidata à Secretaria de Juventude do PT. Ela destacou que a festa será um momento de confraternização e homenagem ao líder que marcou a história do país.

“Queremos celebrar o aniversário do presidente Lula em um espaço popular, com o povo e com muita alegria, como sempre foi o espírito do nosso partido. O Samba do Trabalhador representa isso: resistência, cultura e celebração da classe trabalhadora”, afirmou Rebeca.

A comemoração é aberta ao público e evidencia a presença da juventude petista nas ruas, reafirmando o compromisso com a luta social, a democracia e políticas que transformam a vida dos brasileiros. O evento promete ainda momentos de integração entre militantes, artistas e simpatizantes do partido.