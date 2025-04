Justiça mantém mecânico preso após acidente fatal na BR-060

O mecânico David Lopes Queiroz, responsável pela morte de uma mulher e três filhos em um acidente na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande, permanecerá preso. A decisão foi tomada após audiência de custódia nesta terça-feira (8), onde a prisão preventiva foi decretada. O acidente ocorreu na noite de domingo (6), quando o mecânico, sob efeito de álcool e cocaína, colidiu com o veículo da família, matando Drielle Leite Lopes e seus três filhos, Helena, João Lúcio e José Augusto, de idades entre 10 anos e 3 meses.

O MPMS solicitou a prisão preventiva após apuração dos sinais de embriaguez e uso de substâncias ilícitas pelo mecânico antes do acidente. Durante a internação do acusado na Santa Casa, sob escolta policial, ele mostrou sinais de embriaguez, com fala arrastada e comportamentos inadequados.

O acidente gerou grande comoção, e o velório da família foi marcado por dor e revolta. A sogra de Drielle, Aucelia Gomes, expressou sua indignação e pediu que a Justiça fosse feita, ressaltando que o acidente não foi um simples incidente, mas uma tragédia provocada pela imprudência do acusado. O neto de 12 anos que sobreviveu à tragédia segue internado, após passar por várias cirurgias.