Justiça decreta prisão preventiva de filho que tentou estuprar própria mãe em Laguna Carapã

O homem, de 49 anos, que tentou estuprar a própria mãe, de 69 anos, teve a prisão preventiva decretada pela justiça de Dourados. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (14), no bairro Monte Alegre, em Laguna Carapã e o suspeito foi preso em flagrante.

Segundo informação do Dourados News, no dia do crime o suspeito, embrigado, chegou na casa da mãe por volta das 22h e tentou forçar relações sexuais com ela.

Rapidamente, a idosa conseguiu trancar a porta do quarto e ligar para a filha dela, que acionou a polícia. Com a chegada da polícia, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido a delegacia, onde foi autuado por tentativa de estupro.

Desde então, ele aguardava a realização da audiência de custódia, que ocorreu nesta semana, resultando na conversão da prisão em flagrante para preventiva. Com a prisão preventiva decretada, o acusado será encaminhado para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados).



fonte: topmidianews