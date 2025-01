Jovem é resgatada após ser agredida e mantida em cárcere pelo marido em Amambai

Uma jovem, de 18 anos, foi resgatada com ferimentos e hematomas, após ser agredida e mantida em cárcere pelo marido, de 45 anos, em Amambai.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (6), quando a polícia foi acionada pela mãe da jovem. Ela relatou que a filha mandou mensagens e fotos dos machucados pelo Whatsapp, informando ainda que ele não a deixava sair de casa.

A polícia foi até a residência e ouviu a vítima pedir socorro pela fresta do portão, mas o autor se negou a abrir o portão. Diante da negativa, ele foi convencido pela própria mãe a deixar a jovem. Assim que o portão foi aberto, os policiais visualizaram que a vítima possuía lesão no olho direito, antebraço esquerdo, ombro e pescoço.

Ela disse que as agressões são frequentes e que o marido não a deixa sair de casa sozinha. Mais cedo, o casal foi tomar banho de rio, e no retorno ainda dentro do carro começaram as primeiras agressões físicas, após ela ter recebido notificação de banco.

Depois que chegaram em casa, as agressões continuaram. Segundo relato dela, o marido a pegou pelo pescoço e desferiu tapas e socos. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e a jovem solicitou medida protetiva de urgência. A jovem ainda confessou que o marido era responsável por grande parte dos furtos de motocicletas na cidade.



fonte: midiamax