Jovem é presa por assassinato de paraguaio em Ponta Porã

A Polícia Civil de Ponta Porã prendeu na quinta-feira (27) uma jovem de 24 anos, acusada de envolvimento no assassinato de Óscar Rubén Silva Silva (29), ocorrido em fevereiro. O corpo da vítima foi encontrado em uma plantação de soja, embrulhado em um saco, na cidade brasileira. Silva, natural do Paraguai, morava em Pedro Juan Caballero.

A investigação aponta que Alexandre da Silva Correia, Cristian Serrano Feitosa e Iván Vilhalba Vieira, com mandados de prisão em aberto, são acusados de envolvimento no homicídio. O trio se encontra foragido. Este último é considerado o possível mandante do crime. De acordo com a polícia, eles fugiram para Bella Vista Norte, no Paraguai, após o crime.

A Polícia Civil pede a colaboração da população, especialmente dos moradores da região de fronteira, para fornecer informações sobre os suspeitos. Quem tiver dados pode entrar em contato pelo número (67) 99639-2747.