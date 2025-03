João Fonseca estreia com vitória no Challenger de Phoenix

João Fonseca, número 1 do Brasil, começou com o pé direito sua participação no Challenger de Phoenix, vencendo o russo Pavel Kotov em sets diretos: 6/2 e 6/4, em 1h29min. Mesmo com um incômodo na coxa esquerda durante o segundo set, o jovem de 18 anos soube administrar a dor e avançou às oitavas de final.

No primeiro set, Fonseca dominou desde o início, quebrando o serviço de Kotov e fechando com tranquilidade. No segundo set, após solicitar atendimento médico, o brasileiro manteve o ritmo e não deu chances para o russo, confirmando a vitória.

Na próxima rodada, Fonseca enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, 46º no ranking ATP e quarto cabeça de chave do torneio. A partida, marcada para quinta-feira, será o primeiro encontro entre os dois no circuito.