Jd. Colúmbia: motorista de aplicativo tem carro levado por criminosos

Na noite de quarta-feira, 18, um motorista de aplicativo foi assaltado e teve seu carro, um Renault Sandero, roubado na região da Cidade dos Meninos, em Campo Grande. Durante o crime, a vítima foi ameaçada com uma faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista aceitou uma corrida no Jardim Colúmbia, mas ao chegar ao local indicado, não encontrou a solicitante. Uma jovem, aparentando ter 18 anos, abordou o motorista e confirmou que ele era de um aplicativo. Ela alegou que havia cancelado a corrida, mas persuadiu o motorista a levá-la até o Jardim Anache.

A jovem informou que estava acompanhada de irmãos, que entraram rapidamente no carro. Ao chegarem ao bairro, ela pediu ao motorista para parar próximo a uma rotatória. A jovem desceu, mas os outros ocupantes não indicaram uma rua para serem deixados e pediram para seguir em frente.

Ao chegarem na Cidade dos Meninos, os criminosos solicitaram que o motorista entrasse em uma estrada de chão, onde anunciaram o assalto. Um dos indivíduos apontou uma faca para o pescoço da vítima e ordenou que ele saísse do carro e deitasse no chão, com as mãos para trás. Os assaltantes então fugiram com o veículo e os pertences da vítima.

Os criminosos foram descritos como magros, com cerca de 1,70m de altura e aproximadamente 23 anos, sendo que um deles usava boné. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma branca.

