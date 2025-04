JATEÍ: Prefeitura entrega 2,5 toneladas de peixes a famílias dos programas sociais.

A Prefeitura de Jateí manteve viva uma importante tradição no município ao realizar, mais uma vez, a entrega de peixes para as famílias participantes dos programas sociais. Em dois dias de ação, foram distribuídas aproximadamente 2,5 toneladas de peixes para moradores da sede do município, do Distrito de Nova Esperança e do Assentamento Gleba Nova Esperança.

A iniciativa faz parte das ações da administração municipal voltadas para o fortalecimento da segurança alimentar e valorização das datas comemorativas, especialmente a Semana Santa, período em que o consumo de peixe é culturalmente mais elevado.

A distribuição foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e contou com o apoio de diversas equipes da prefeitura. As entregas aconteceram de forma organizada, respeitando os critérios dos programas sociais e levando em conta o número de membros de cada família.

Segundo a prefeita (ou prefeito, dependendo da pessoa responsável), a ação reforça o compromisso da gestão com o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade. “Mais do que manter uma tradição, essa entrega representa um gesto de cuidado com a população que mais precisa. Nosso objetivo é garantir que todos possam ter uma refeição digna e celebrar com mais tranquilidade”, destacou.

Além do valor simbólico e social, a distribuição de peixes também movimenta a economia local, já que parte dos produtos é adquirida de produtores da região, fortalecendo a cadeia produtiva e incentivando o desenvolvimento rural.

A população agradeceu a iniciativa, destacando a importância da ação para complementar a alimentação das famílias durante o período pascal. Para muitos, a entrega do peixe já se tornou um momento aguardado no calendário do município.