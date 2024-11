JARDIM: Prefeitura aumenta repasse para hospital Marechal Rondon e expande serviços à população.

A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, formalizou um novo termo de contratualização com o Hospital Marechal Rondon, aumentando o repasse anual para pouco mais de R$ 7,3 milhões.

Assim, por meio da gestão tripartite, o hospital passa a receber R$ 171.350,90 da União, R$125.000,00 do Estado e R$ 316.149,10 do Município, a partir deste mês de novembro de 2024.

Os valores serão repassados conforme produção aprovada pela Auditoria Municipal, com base no documento descritivo, e oficiada a Secretaria de Finanças para pagamento.

O Termo de Contratualização no 01/2024 envolve serviços ambulatoriais, serviços hospitalares de internação, urgência com plantão médico, internação hospitalar e tem a interveniência da Secretaria de Estado de Saúde, com recurso do Fundo Nacional de Saúde, em consonância com o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais FIlantrópicos no SUS em Mato Grosso do Sul (HFSUS).

Dessa forma, o Hospital Marechal Rondon amplia o atendimento à população jardinense, passando a oferecer também exames de tomografia, além de atendimentos de urgência, raios-x, procedimentos ortopédicos e internações hospitalares de média complexidade.