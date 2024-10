Já se perdeu nas ruas do Parque dos Poderes? Projeto de Lei do deputado Jamilson Name busca auxiliar na localização

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou o Projeto de Lei 235/2024, que busca a implantação de placas de localização em frente aos prédios públicos, com indicativo de localização, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O Projeto do parlamentar originou-se das recorrentes solicitações da população que frequenta ou conhece o Parque dos Poderes e, corriqueiramente encontra dificuldade de localização e movimentação no Parque, que abriga diversos setores da administração estadual, e alguns órgãos federais, como a Delegacia da Receita Federal, Justiça Federal e onde está localizado o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, com o Palácio Popular da Cultura, no qual são realizados eventos, festivais e apresentações.

Segundo a justificativa do autor, a implantação dessas placas facilitará a orientação e melhorará o acesso ao nosso Parque dos Poderes, não somente aos cidadãos, mas também aos turistas frequentadores, proporcionando uma experiência mais tranquila e organizada a todos.

“Desde 2023 o Parque dos Poderes consolidou-se como ponto de referência para a realização de eventos esportivos e de lazer em Campo Grande, que recebe inúmeros eventos de rua, entre caminhadas, corridas, maratonas, pedaladas, dentre outros. A sinalização é um elemento crucial em locais públicos, pois garante informações importantes e orientações aos pedestres e motoristas, sendo essencial em todos os ambientes públicos”, frisou o autor do projeto de lei.

Passado o período de pauta para eventual recebimento de emendas, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Após a manifestação da CCJ, o projeto será incluído na Ordem do Dia, para primeira discussão e votação.