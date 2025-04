ITAPORÃ: Prefeito busca solução para o transporte Intermunicipal para o município.

Na manhã desta quarta-feira, 2 de abril, o prefeito Tiago Carbonaro esteve em Campo Grande cumprindo agenda na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS). Acompanhado do presidente da Câmara, Flavio Godoy, e dos vereadores Adriano Martins, Giliard Giacobbo, Miguelzinho, Reinaldo Pecini, Cascatinha e Marcelo Rondina, o prefeito apresentou ao presidente da AGEMS uma demanda prioritária para a população: a regularização do transporte intermunicipal, especialmente na linha entre Itaporã e Dourados.​

A AGEMS é responsável por regular e fiscalizar a prestação dos serviços públicos delegados pelo Estado de Mato Grosso do Sul na área de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Suas atribuições incluem assegurar que os serviços prestados pelas empresas delegadas sejam adequados, garantindo qualidade a preços justos e respeitando os direitos dos usuários. A agência atua em setores como energia elétrica, transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, saneamento básico, rodovias concedidas e inspeção de segurança veicular. ​

A melhoria no transporte intermunicipal é uma das maiores reivindicações, principalmente das pessoas que utilizam esse serviço para trabalhar na cidade vizinha. O prefeito Tiago e os vereadores destacaram a necessidade de resolver essa questão de forma definitiva, considerando a importância do transporte regular e seguro para a população.​