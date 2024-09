Inclusão: Funtrab inova para acompanhar tendências do mercado de trabalho

Dois setores da economia estão no radar da Fundação do Trabalho em Mato Grosso do Sul: bioenergia e agroflorestal. As empresas com empreendimentos no Estado precisam de pessoas qualificadas e especializadas. Estima-se que a operação florestal, concentrada no leste do Estado, vai demandar até 2032 milhares de pessoas. Será necessária, inclusive, a criação de novos cursos em universidades e escolas para atender a demanda.

Para o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, o Governo do Estado inovou na gestão do governador Eduardo Riedel quando incluiu a Secretaria Executiva de Qualficação e Emprego, e também a Funtrab, dentro da estrutura organizacional.

“Isso tem uma lógica no sentido de alinharmos exatamente a expansão e o desenvolvimento econômica do Estado com a questão da qualificação profissional. E a partir daí, desenvolvemos o plano estadual de qualificação profissional, no qual ficou estabelecido um conjunto de diretrizes e olhando uma lógica dentro da prosperidade, inserção social e reconversão profissional”, explica o secretário.

Jaime também cita o impacto da forte expansão do setor florestal e bioenergético, que exigiu programas específicos, criando uma rede de excelência no Sistema S. “A qualificação é uma linha estratégica de inclusão social e prosperidade”, completa.

É justamente neste nicho que se concentra hoje o esforço da Funtrab. “O maior programa de inclusão social é o trabalho”, diz a diretora-presidente, Marina Hojaij Carvalho Dobashi, que recentemente assumiu o cargo com a responsabilidade de transformar o órgão numa agência inovadora, acompanhando as tendências do mercado de trabalho e atendendo as expectativas dos investimentos privados que chegam ao Estado.

Em contrapartida ao ambiente de trabalho de qualidade e demais benefícios sociais oferecidos pelas empresas, a maior exigência, segundo a diretora, não é a experiência profissional, mas, sim, o equilíbrio emocional.

Oportunidade

Jaílson Rodrigo Monteiro está entre as pessoas que encontraram uma nova chance de mudar de vida. Desempregado há muito tempo e na informalidade, numa certa ocasião passando pela área central de Campo Grande resolveu entrar na sede da Funtrab. Percebeu que não estava com todos os documentos em mãos, mas bastou o número do seu CPF para garantir uma entrevista de emprego.

Desde o início do ano trabalha em Sidrolândia para uma empresa que presta serviços na construção da nova usina de etanol de milho, da Inpasa. “Graças a Deus deu tudo certo, no mesmo dia a empresa me ligou, e já estou trabalhando há seis meses. Eu vou e volto para casa em Campo Grande. A empresa paga o transporte, e estou gostando muito”, garante.

Mato Grosso do Sul possui uma das menores taxas de desocupação do País e ocupa o sexto maior índice de formalidade (67,3%), acima da média nacional que é de 61,2%. A frase “Sem deixar ninguém para trás” está inserida num dos quatro pilares (inclusivo) do Governo de Mato Grosso do Sul e permeia todas as pastas do executivo estadual, de forma transversal.

Inovar, reinventar e qualificar

“Eu sempre digo que a gente não intermedia mão de obra, a gente conecta pessoas e muda a vida de famílias. Você dá trabalho para uma pessoa, você muda a vida dela e isso pode ser testemunhado por vários trabalhadores que voltam aqui para agradecer por ter um emprego com registro em carteira de trabalho, recolhimento para aposentadoria, com acessos a benefícios e créditos como financiamento habitacional, por exemplo”, defende a diretora.

As parcerias da Fundação são feitas para oferecer e identificar oportunidades a um amplo espectro populacional, do jovem ao idoso, para pessoas com deficiência (PCD), indígenas, negros, público LGBTQIAPN+, entre tantos outros. “As pessoas são coloridas e as empresas entenderam isso”, afirma Dobashi.

Numa dessas iniciativas, a Funtrab firmou convênio com o Instituto PROA, organização que apoia jovens de baixa renda a ingressarem no mercado de trabalho. Assim foram abertas inscrições no Mato Grosso do Sul para 750 vagas do curso de capacitação profissional gratuito para jovens entre 17 e 22 anos. Com início das aulas em setembro, o curso será dividido em 4 módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São 8 carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Administração, Logística, Excel e Power BI, Varejo, UX Design, Promoção de Marcas, Educação Financeira e Atendimento a Clientes.

Intercâmbio com grandes organizações empresariais

Um grande projeto em andamento é uma parceria entre Funtrab, Coca-Cola FEMSA Brasil e Aliança Empreendedora, que realizam o programa ‘Empreenda Como Uma Mulher’. A iniciativa oferece capacitação gratuita para mulheres que atuam no ramo da alimentação que desejam acelerar seus negócios ou que estejam entrando no mercado.

Evelin Monteiro é empreendedora e buscou mais conhecimento no curso “Empreenda como uma Mulher”, em parceria com a Coca-Cola FEMSA Brasil. “Eu faço pão de mel, bolo, bolo no pote e no cone. Estou buscando mais conhecimento para desenvolver o meu negócio. Assim, eu evito erros que possa cometer lá mais no frente, e que podem comprometer o empreendimento. Também quero aprender técnicas para negócios nas mídias sociais e a a melhor maneira de eu divulgar mais o meu trabalho”, completou.

Mudança de vida

Iniciativa também recente foi uma rodada de empregabilidade realizada em julho dentro de uma unidade de acolhimento de população em situação de rua, e na qual 20 pessoas passaram por qualificação profissional. Logo que receberam o diploma do curso, sete deles já foram contratados por um frigorífico e uma rede atacadista. “Você resgatar pessoas da situação de rua é como ganhar na loteria. Então, eu acredito em iniciativas com esses grandes parceiros”, comemora Marina Dobashi.

A diretora da Funtrab conta que está no forno outro projeto, agora com uma entidade de recuperação de dependentes químicos. A ideia é oferecer qualificação para pessoas que conseguiram vencer o vício e estão dispostas para agarrar novas oportunidades.

Existe ainda a previsão de oferecer aconselhamento em várias áreas. A Fundação acabou de firmar um convênio com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que disponibilizará acadêmicos que atenderão o público, que por ventura precisam de outras soluções, fora a empregabilidade.

O Governo do Estado desenvolve programas de qualificação setorizados como “Voucher Transportador”, que possibilita qualificação gratuita para motoristas de carga e ônibus. Além de receber treinamento especializado, os participantes têm a oportunidade única de adicionar as categorias “D” e “E” em suas habilitações, sem custos adicionais.

Outra iniciativa importante é programa Voucher Desenvolvedor de Sistemas, ação realizada pela Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a Secretaria de Educação e o Sistema Fecomércio (Senac). O “Voucher Desenvolvedor” é uma ação que integra o MS Qualifica (Plano de Qualificação Profissional para a produtividade e o emprego em Mato Grosso do Sul) e consiste no oferecimento gratuito de vagas gratuitas para o curso de habilitação técnica de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas.