Incêndio em base militar deixa mortos e feridos no Canadá

Fogo atingiu a movimentada CFB Wainwright, em Alberta, e continuava ativo na noite de sábado

Milton
Publicado por Milton
Foto: CBC via Reuters

Ministro da Defesa classificou o episódio como incomum; governo federal acompanha a investigação

Um incêndio de grandes proporções atingiu a base militar CFB Wainwright, na província de Alberta, no Canadá, e deixou mortos e feridos no sábado (17). A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa, David McGuinty. O episódio transformou uma instalação militar movimentada em cenário de emergência.

O fogo continuava ativo na noite de sábado, segundo o ministro. McGuinty afirmou não se lembrar de um incidente semelhante na memória recente. Quando até quem acompanha os assuntos da Defesa fica sem referência para comparar, o sinal de alerta não é exatamente discreto.

As Forças Armadas canadenses e a Polícia Montada Real Canadense investigam o caso. Até as informações divulgadas, as autoridades não haviam esclarecido as causas do incêndio nem apresentado detalhes completos sobre as vítimas. Enquanto isso, o trabalho é descobrir o que aconteceu e como o fogo tomou aquela proporção.

O primeiro-ministro Mark Carney afirmou que o governo federal trabalha em conjunto com o governo de Alberta e as autoridades locais. Em 2021, a base contava com 1.310 militares e funcionários civis. A cidade de Wainwright, com cerca de 6,6 mil moradores, fica ao norte da instalação. Agora, a investigação precisa entregar respostas porque nota oficial não apaga incêndio, muito menos esclarece tragédia.

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