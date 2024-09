Inauguração da usina fotovoltaica da gameleira: Um marco em sustentabilidade no judiciário de MS

Nesta quinta-feira, dia 26 de setembro, às 10 horas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul dará um passo significativo em direção à sustentabilidade com a inauguração da Usina Fotovoltaica da Gameleira. O evento contará com a presença do presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, e do governador Eduardo Riedel, e promete ser um marco na busca por um Judiciário mais sustentável e eficiente.

A nova usina, que possui 6.000 placas solares, foi projetada para gerar 400 mil quilowatts por mês, somados aos 90.000 kW produzidos com as 1.447 placas instaladas no prédio do TJMS, no Parque dos Poderes, atende 100% da demanda energética do Poder Judiciário do Estado. Essa iniciativa integra um projeto mais amplo que incluiu a instalação de 50 usinas em 49 comarcas, com uma geração média mensal esperada de 441.000 kW. Com isso, a capacidade total de geração de energia do TJMS chega a 931.000 kW, suficiente para suprir o consumo de uma cidade do MS com quase 5.000 habitantes.

A Usina da Gameleira foi construída em um terreno de 72.784 metros quadrados. O custo total da obra foi de R$ 10,8 milhões, e, quando somados esses valores às usinas já instaladas pelo TJMS, o investimento total ultrapassa R$ 30 milhões. Esse valor, no entanto, deverá ser recuperado em aproximadamente apenas sete anos, representando uma economia significativa para os cofres públicos.

De acordo com a administração do TJMS, a inauguração da Usina Fotovoltaica da Gameleira reflete o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social ao investir em uma fonte de energia limpa que beneficiará não apenas o Judiciário, mas também o meio ambiente. Com isso, o TJMS celebra não apenas um avanço tecnológico, mas também um compromisso com um futuro mais sustentável para Mato Grosso do Sul.

Saiba mais – O projeto de energia fotovoltaica no Poder Judiciário começou em 2022, com a contratação de serviços para elaboração de projetos, abrangendo tanto as comarcas do interior quanto a sede do TJMS. Com a conclusão da Usina da Gameleira, o TJMS se posiciona como um exemplo de inovação e sustentabilidade no setor público.