​IEL-MS abre 126 vagas de estágio para graduação e ensino médio

O IEL-MS está com 126 vagas de estágio abertas em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Coxim e Três Lagoas. O valor da bolsa varia entre R$500 e R$1400, de acordo com carga horária.

Em Campo Grande, são oferecidas 73 vagas de estágio, divididas entre as áreas de Administração, Direito, Medicina Veterinária, Comunicação, Arquitetura, Engenharias, Educação Física (bacharelado) e Pedagogia ou Letras. Há ainda vagas para o ensino médio.

Em Dourados, são 47 vagas disponíveis nas áreas de Administração, Contábeis, Comunicação Social, Jornalismo, Engenharia Mecânica ou Elétrica, Engenharia Ambiental ou Gestão Ambiental e nas áreas da educação, além de oportunidades para estudantes do ensino médio.

Já em Três Lagoas, as vagas são para Engenharia Mecânica ou Elétrica e Marketing. Naviraí tem uma vaga disponível para Agronomia e Coxim está com uma vaga para Ciências Contábeis.

Serviço – Para saber mais detalhes das vagas de estágio, acesse https://carreiras.iel.org.br/MS