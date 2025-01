Idoso que desapareceu no Montevidéu é encontrado morto pela bombeira Laika em Campo Grande

O espanhol Joaquin Gonzales, de 78 anos, que desapareceu no bairro Montevidéu, foi encontrado morto próximo ao pontilhão do Jardim Itamaracá, na tarde desta terça-feira (14). Ele estava desaparecido desde domingo (12) quando saiu de casa durante a madrugada.

Conforme apurado, equipes do Corpo de Bombeiros analisaram imagens de câmeras de segurança de uma loja de materiais de construção nas proximidades e reconheceram o idoso.

Com isso, os Bombeiros iniciaram as buscas pela região de mata às margens de uma estrada de terra. Lá, foram encontrados alguns pertences da vítima, como chinelo, boné e um cinto.

Em seguida, a bombeira Laika, cadela “militar” do Corpo de Bombeiros apontou para um local onde possivelmente o idoso estaria e os militares foram até lá. Logo, foi constatado que o corpo era de Joaquin Gonzales.

“Ele está bem longe de casa, a doença de Alzheimer faz a pessoa voltar ao passado. Então, ele não tem noção da idade, acha que é jovem e vai andando”, disse o sargento Thiago Kalunga, parceiro de trabalho da cachorra Laika.

No local, foi informado de que não foram encontrados sinais de violência no corpo do idoso. Contudo, o corpo será encaminhado para exames periciais.

Desaparecimento

De acordo com a família, Joaquin desapareceu na região do bairro Montevidéu, onde morava, próximo ao Shopping Bosque dos Ipês. Branco dos olhos claros, o idoso está vestindo uma bermuda xadrez e uma camisa “quase branca”.

“Ele saiu de madrugada e a gente não sabe pra onde ele foi. Já fomos às casas de todos os amigos, parentes, nas UPAs, terminais… Tem chamada já no bombeiro, na PM, no Samu, mas nada ainda. Anoiteceu e não encontramos ele”, lamenta a família.

Além disso, Joaquin faz uso de medicamentos que, as vezes, o deixam desnorteado. “Como ele é espanhol e tem esses esquecimentos por conta da idade, costuma falar ‘vou voltar pra Espanha’ e fica com essa cisma de ir pra lá“, detalha o cunhado sobre o comportamento do idoso.

Até o momento, as buscas seguem por toda a cidade. “Ele passou o dia todo sem tomar o remédio, insulina pra diabete bem alta. Então, estamos preocupados porque pode acontecer o pior com ele“, reforça o familiar.

Caso alguém tenha visto Joaquin Gonzales ou queira contribuir com alguma pista sobre seu paradeiro, o telefone para contato é (67) 98449-7443.

