Idoso é preso ao tentar entregar cebola recheada com maconha para filho em presídio de Corumbá

Um homem de 63 anos foi detido, na quinta-feira (21), ao tentar entregar uma cebola “recheada” com maconha para o filho, que cumpre pena no Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá. O flagrante ocorreu por volta das 09h15, durante a revista de itens levados por familiares no Pavilhão I, Solário 08.

O flagrante ocorreu durante a inspeção dos pertences pelos policiais penais, que encontraram dentro de um pedaço de cebola uma porção de maconha, pesando cerca de 4,5 gramas.

Diante da situação, o interno foi colocado em isolamento preventivo em uma cela disciplinar. Já o pai foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado e responderá por tráfico de entorpecentes.