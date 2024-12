IBAMA suspende 331 licenças de garimpo e avança na proteção da Amazônia

O IBAMA intensificou suas ações contra o garimpo ilegal na região do Tapajós, Pará, com a suspensão de 331 permissões de exploração de lavra garimpeira (PLGs). A medida, tomada no âmbito da operação de desintrusão da Terra Indígena Munduruku, visa combater as graves infrações ambientais e proteger os povos indígenas da região.

A fiscalização identificou práticas ilegais como o uso de mercúrio sem origem legal, lançamento de efluentes nos rios e mineração em áreas de preservação permanente. Além das suspensões, o Ibama apreendeu diversos equipamentos utilizados na extração ilegal, incluindo escavadeiras, dragas e mais de 25 mil litros de combustível.

A operação é parte de um esforço maior para restaurar a integridade ambiental da região e proteger as comunidades indígenas, que enfrentam a devastação causada pela mineração. Com apoio da Polícia Federal, Força Nacional e Funai, o Ibama reafirma o compromisso do governo em reverter o avanço do garimpo e combater o desmatamento na Amazônia.