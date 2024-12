IBAMA e PF combatem extração ilegal de madeira em Terra Indígena de MS

A Operação Xapiri, realizada em Mato Grosso do Sul, resultou na autuação de um grupo que realizava a exploração ilegal de madeira na Terra Indígena Kadiwéu, no município de Porto Murtinho. A ação, coordenada pelo IBAMA com apoio da PF e da FUNAI, visa combater o desmatamento e a extração ilegal de recursos naturais em Terras Indígenas (TIs) e no Pantanal.

Durante a operação, quatro indígenas e três não indígenas foram flagrados cortando árvores de aroeira para transformá-las em subprodutos (como postes e palanques) destinados à venda clandestina. As multas aplicadas somam R$ 8 mil e os envolvidos responderão judicialmente pelo crime, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). O IBAMA apreendeu 158 peças de madeira, com tamanhos que variavam entre 2,20 e 2,60 metros.

A extração ilegal de madeira em TIs é um problema que ameaça a cultura dos povos indígenas e causa danos ambientais graves. A superintendente do Ibama em MS, Joanice Lube Battilani, destacou a gravidade do envolvimento de indígenas no crime, alertando para os impactos ambientais e culturais dessa prática.

O Ibama continuará com as fiscalizações na região, buscando impedir a destruição da floresta e o comércio ilegal de madeira.