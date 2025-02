Ibama destrói garimpo ilegal no Pará

Agentes do Ibama, com apoio da Polícia Federal, desarticularam um garimpo ilegal no sudoeste do Pará, na região da Vila da Ressaca, após denúncia anônima. A operação, realizada na Agrovila Itatá, resultou na destruição de 11 motores a diesel, essenciais para a extração de ouro ilegal.

Com a chegada das autoridades, os garimpeiros fugiram, mas a ação impediu o funcionamento da estrutura criminosa. O Ibama continuará monitorando a área e intensificará a fiscalização para combater os impactos ambientais e sociais causados pelo garimpo ilegal, como desmatamento e contaminação por mercúrio.