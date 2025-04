Ibama destina madeira apreendida para construção de Cetas no RS

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) doou cerca de 170 metros cúbicos de madeira serrada apreendida para a Prefeitura de Gramado, no Rio Grande do Sul. O material será utilizado na construção do primeiro Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) da Serra Gaúcha.

A unidade será instalada no Parque Natural Municipal dos Pinheiros, importante área verde da cidade. A madeira foi apreendida em operações de combate à extração ilegal realizadas em abril. Agora, o que antes simbolizava degradação ambiental, passará a sustentar uma estrutura voltada à preservação da fauna.

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Gramado, o Cetas servirá para acolher, tratar e reabilitar animais silvestres resgatados de situações de tráfico, maus-tratos ou acidentes. O espaço também será um ponto estratégico para ações educativas e de conservação.

A parceria entre o Ibama e a prefeitura representa um modelo de cooperação institucional voltado à sustentabilidade. A construção do centro fortalece a política ambiental local e amplia a capacidade de resposta frente a crimes contra a fauna.

A entrega da madeira transforma uma infração ambiental em um instrumento de proteção à biodiversidade, reforçando o compromisso com o uso responsável dos recursos naturais.