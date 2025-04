Ibama combate uso irregular de áreas embargadas em Belterra/PA

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou uma operação de fiscalização no município de Belterra, no Pará, para combater o uso ilegal de propriedades desmatadas e embargadas. A ação, que faz parte das estratégias de controle do desmatamento na Amazônia, foi desencadeada após a análise de imagens de satélite que identificaram atividades irregulares, como agricultura e pecuária, em áreas já embargadas.

Durante a operação, foi constatado o uso de maquinário agrícola em áreas proibidas. No primeiro dia de fiscalização, foram aplicadas multas que somaram R$ 3,3 milhões, além da apreensão de máquinas no valor de R$ 8 milhões e 10.800 sacas de soja colhidas de forma ilegal. A carga será doada, conforme determina a legislação ambiental.

O Ibama segue com vistorias em outras áreas suspeitas e reforça a importância do monitoramento via satélite para a identificação de infrações ambientais. A operação busca garantir a recuperação de áreas degradadas e assegurar o cumprimento das medidas de embargo, essenciais para a restauração ambiental na região.