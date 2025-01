HRMS oferece vacinação contra dengue para profissionais da saúde

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), realiza nesta sexta-feira (17) campanha de vacinação contra a dengue voltada exclusivamente para os trabalhadores da área da saúde, no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

A iniciativa ocorre com base na Nota Técnica nº 02/2025 emitida pela SES, que prevê a ampliação temporária do público-alvo para vacinação contra a doença. A ação se restringe ao quantitativo de doses disponibilizadas pela Sesau, de acordo com a ampliação prevista. A aplicação das doses será realizada às 13 horas, na sala do E-CRIE, no próprio HRMS.

Conforme o gerente de Imunização da SES, Frederico de Moraes, a campanha de vacinação contra a dengue para os trabalhadores da saúde é uma medida estratégica e essencial.

“Essa iniciativa, em parceria com a Sesau de Campo Grande e o HRMS reforça nosso compromisso com a proteção e valorização desses trabalhadores, que desempenham um papel fundamental no enfrentamento das doenças em nosso estado. É importante que todos os interessados compareçam no horário indicado para garantir sua imunização”, afirmou.

Serão disponibilizadas a primeira dose (D1) da vacina e os profissionais que necessitarem da segunda dose (D2) deverão procurar a unidade de saúde de referência, respeitando o intervalo de 90 dias recomendado pelo fabricante.

Os interessados que fizeram o cadastro prévio para participar da campanha devem comparecer ao hospital no dia e horário estipulados.

A ação reforça o compromisso das instituições de saúde em proteger os profissionais que estão na linha de frente no combate às doenças e integra os esforços conjuntos para a prevenção e controle da dengue em Mato Grosso do Sul.