Homem morre afogado na Lagoa do Arroz, em Nova Casa Verde

Lázaro Martins Marques (49) morreu afogado na tarde desta segunda-feira (3) na Lagoa do Arroz, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. Ele estava acompanhado de um amigo quando entrou para nadar e desapareceu. O amigo rapidamente acionou a Polícia Militar, que solicitou apoio dos Bombeiros e da Polícia Científica. Após buscas, o corpo de Lázaro foi encontrado. Este é o segundo afogamento na região em menos de um mês. O primeiro ocorreu no dia 12 de janeiro, quando Rael Lopes da Silva (27) também perdeu a vida na Prainha do Arroz.