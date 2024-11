Homem fica com olho roxo após agressão da esposa

Um homem de 51 anos ficou ferido após ser agredido pela esposa com um soco no olho durante uma noite de bebedeira em Nova Andradina. O incidente ocorreu na noite de domingo (3), e, segundo o registro policial, o ele foi encontrado em casa com um corte na face e sangrando.

Ele não se lembrava da motivação da agressão, pois ambos estavam embriagados. Os Bombeiros foram chamados e levou a vítima ao hospital, enquanto a mulher foi encaminhada à delegacia para esclarecimentos. O caso foi registrado como violência doméstica.