Homem é preso por roubo em rádio de Pedro Juan Caballero

A Polícia Nacional prendeu ontem (17) o brasileiro Cristian López (31) suspeito de envolvimento em um furto qualificado na Rádio Futura 97.5 FM em Pedro Juan Caballero. O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando objetos como um celular, uma cafeteira e uma chaleira foram subtraídos. López, que já possuía um mandado de prisão por furto, foi capturado no bairro de San Blas, após ser identificado nas imagens do circuito fechado da rádio, escalando o muro para acessar o local.

O suspeito possui um histórico criminal com passagens por roubo e porte de drogas. Durante a prisão, a polícia encontrou roupas que correspondiam àquelas vistas nas imagens de segurança, incluindo um casaco preto com capuz e um tênis Nike. A ação foi conduzida pela Segunda Delegacia de Polícia, sob o comando do subcomissário Carlos Toledo, que confirmou a recuperação dos itens furtados e a prisão do acusado.