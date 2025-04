Homem é encontrado morto com dois tiros na Avenida Gunter Hans

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (14), no canteiro central da Avenida Gunter Hans, entre os bairros Jardim Tarumã e Jardim Pênfigo, em Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada após a denúncia e encontrou o corpo com dois disparos de arma de fogo: um na nuca e outro no olho.

A vítima ainda não foi identificada oficialmente. O corpo foi encaminhado ao Imol para exames e posterior identificação. A DHPP está à frente das investigações. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

A polícia segue em diligência e pede que qualquer informação que possa ajudar na elucidação do caso seja repassada de forma anônima.