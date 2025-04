Homem, armado com uma muleta, agride pacientes e guarda em UPA

Na madrugada desta quinta-feira (10), um homem em surto descontrolado causou pânico na UPA do bairro Jardim Leblon em Campo Grande. O suspeito, armado com uma muleta, agrediu pacientes e um guarda municipal com socos, chutes e golpes. O ataque gerou um clima de caos na unidade de saúde, onde pessoas aguardavam atendimento médico. O homem só foi contido após a chegada da Polícia Militar e outros agentes da Guarda Civil Metropolitana.

A ação rápida das autoridades evitou que o episódio resultasse em maiores consequências. Após ser imobilizado, o agressor foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde passará por procedimentos legais. O incidente gerou preocupação entre os funcionários e pacientes da unidade, que temem pela segurança nas dependências do local.