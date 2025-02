Helicóptero da PM é atingido em operação no Rio

Um helicóptero da Polícia Militar foi atingido por tiros e fez um pouso forçado na tarde desta quarta-feira (12) no Rio de Janeiro, durante uma operação conjunta com a Polícia Civil. O tiroteio, que visava a captura do traficante Peixão, ocorreu na área de Cidade Alta, interrompendo o tráfego na Avenida Brasil e na Linha Vermelha. O helicóptero sofreu dois disparos e aterrissou no Comando Naval da Marinha, na Penha.

Além disso, um ônibus da linha 774 foi atingido por um tiro e, por conta do confronto, 10 linhas de ônibus tiveram seus itinerários desviados. O sindicato Rio Ônibus fez um apelo às autoridades, cobrando ações para garantir a segurança da população carioca.