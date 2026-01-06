Guarda Municipal recupera moto roubada na Capital

Durante patrulhamento preventivo na noite de terça-feira, a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) interceptou dois homens em uma motocicleta com sinais claros de adulteração na região da Lagoa. A Honda CG Titan vermelha trafegava na contramão da Avenida Joaquim Manoel de Moraes, com farol apagado, sem sinalização traseira e placa danificada. Após ordem de parada, os suspeitos foram submetidos à busca pessoal e a verificação técnica confirmou que a placa não coincidia com o chassi.
Com apoio da GFT, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado. A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia CEPOL, com integridade preservada, para registro da ocorrência e providências judiciais. A ação reforça a presença da Guarda Municipal na segurança do trânsito e prevenção de crimes na cidade.