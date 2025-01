Governador em exercício reforça parcerias em agenda municipalista e harmonia entre poderes

Em mais um exemplo de gestão municipalista e diálogo institucional, o governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, realizou nesta quarta-feira (10) visitas institucionais à Câmara Municipal e à Prefeitura de Campo Grande.

Recebido pelo presidente da Casa de Leis, vereador Papy, e pela prefeita Adriane Lopes, Barbosinha destacou a importância da harmonia entre os poderes estadual e municipal para promover ações que transformem a vida dos sul-mato-grossenses, incluindo a Capital Morena.

“A parceria entre o Governo do Estado e o poder legislativo de Campo Grande é um reflexo do que acreditamos: um governo próspero, verde, inclusivo e digital. A Capital é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, e, com o alinhamento entre os poderes, conseguimos apresentar resultados concretos que impactam diretamente a vida das pessoas”, afirmou Barbosinha.

Na Câmara Municipal, o presidente Papy destacou o gesto de proximidade e a relevância do diálogo com o Executivo Estadual.

“A visita do governador em exercício é um marco importante para Campo Grande. Esse diálogo entre a Casa de Leis e o Estado é essencial para que as demandas da população cheguem a quem pode transformá-las em ações. Estamos sempre abertos a essa parceria que fortalece nossa cidade e nosso Estado,” disse Papy, que esteve acompanhado de outros parlamentares durante a recepção.

Já na Prefeitura de Campo Grande, Barbosinha foi recebido pela prefeita Adriane Lopes, que enfatizou a importância do alinhamento institucional.

“Campo Grande é a Capital de um Estado que tem crescido e se desenvolvido de maneira sustentável graças ao trabalho conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Essa relação respeitosa e harmônica é um exemplo de como o diálogo pode gerar grandes avanços em infraestrutura, saúde, educação e qualidade de vida para a nossa população,” destacou a prefeita.

Ações municipalistas na prática

Durante as agendas, Barbosinha apresentou os eixos estratégicos do governo estadual — próspero, verde, inclusivo e digital —, mostrando como cada um deles está refletido nas ações implementadas em Campo Grande.

O governador em exercício destacou investimentos recentes em mobilidade urbana, sustentabilidade, tecnologia e inclusão social que fazem parte do plano estratégico do governo para a Capital e outras regiões do Estado.

“O Governo de Mato Grosso do Sul trabalha com metas claras e compromisso com as pessoas. Estamos aqui não apenas para fortalecer a relação entre os poderes, mas para mostrar como esse alinhamento resulta em obras, projetos e ações que fazem a diferença. Campo Grande, como capital do nosso Estado, é parte essencial dessa transformação”, concluiu Barbosinha.

As visitas reforçam o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul em manter um diálogo constante com as lideranças municipais e o Legislativo, garantindo que as políticas públicas cheguem com eficiência a quem mais precisa.