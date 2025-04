Goleada histórica no Sub-13: FC Pantanal vence Costa Rica por 8 a 0

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13 teve mais uma rodada movimentada no último sábado (5), com sete jogos realizados. A maior vitória da competição aconteceu em Campo Grande, onde o FC Pantanal aplicou uma goleada histórica de 8 a 0 sobre o Costa Rica, no Grupo C.

Além desse destaque, o Ubiratan venceu o Operário Atlético Clube por 2 a 0 em Dourados, e o Naviraiense empatou com o Instituto Ismaily em 1 a 1, em Naviraí. No mesmo grupo, o Urso/PróGol derrotou o Águia Negra por 2 a 0, em Rio Brilhante. No Grupo B, o Seduc superou o Terenos EC por 2 a 0, em Anastácio.

Em Campo Grande, o União ABC venceu o Vitória EC por 1 a 0 no Grupo E, enquanto Comercial e Náutico empataram em 1 a 1. O primeiro turno do torneio será encerrado na próxima quarta-feira (9), com o clássico Comerário, entre Comercial e Operário, às 19h.