Ana Portela aprova 100% das emendas à LDO e transforma demandas populares em diretrizes de governo

Em tempos de promessas vazias e discursos ideológicos que só servem para confundir o eleitor, a vereadora Ana Portela (PL) mostra que ainda há espaço para o bom senso, o trabalho sério e a responsabilidade com o dinheiro público. A parlamentar teve 100% das emendas aprovadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 — um feito que poucos conseguem, e que fala mais alto que qualquer palanque.

Ana Portela não apresentou emendas para agradar lobbies ou alimentar narrativas. As propostas são técnicas, populares e objetivas. Ela priorizou áreas que afetam diretamente a vida do cidadão comum: segurança, mobilidade, saúde, infraestrutura e agricultura familiar. Tudo com base na escuta direta com a população de Campo Grande.

“Essas emendas são resultado da escuta que fazemos nos bairros e visitas em toda Campo Grande”, disse a vereadora. “É gratificante ter 100% de aprovação. Isso mostra que estamos no caminho certo, com um mandato responsável e propositivo.”

O que foi aprovado



Segurança Pública: mais iluminação, mais rondas preventivas e valorização da Guarda Civil Metropolitana.

Mobilidade Urbana: ampliação de ciclovias, melhoria no transporte coletivo e mais infraestrutura para facilitar o ir e vir do trabalhador.

Saúde: atenção primária reforçada, reabilitação, combate às drogas e mais acesso a serviços essenciais.

Agricultura Familiar: incentivo à produção local, apoio a assentamentos e hortas comunitárias — um alívio ao bolso e à mesa do cidadão.

Infraestrutura: saneamento, drenagem, combate a enchentes e preservação de praças e parques públicos.

As propostas agora integram a LDO, documento que vai orientar os investimentos da Prefeitura para 2026. Mas Ana Portela faz questão de lembrar: o trabalho não acaba na aprovação.

“Agora, vamos acompanhar a execução dessas metas. Queremos ver isso sair do papel e virar realidade nos bairros para a população campo-grandense.”

Um mandato que se diferencia

Em um cenário onde muitos se escondem atrás de slogans e vivem da velha política do toma-lá-dá-cá, Ana Portela faz o oposto: ouve a população, propõe com base técnica e busca resultados concretos. É o tipo de parlamentar que honra o voto do eleitor e não se esconde quando o assunto é responsabilidade com o orçamento.

Enquanto parte da esquerda ainda se preocupa em defender pautas que dividem o país e ignoram a realidade do povo, Ana Portela prova que o conservadorismo moderno é, acima de tudo, uma política de resultados. E quem ganha com isso é o cidadão comum — aquele que acorda cedo, paga imposto e só quer ver o básico funcionando.

*Com Informações Assessoria de Impressa