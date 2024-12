Gerson Claro é o deputado mais bem avaliado de MS, aponta pesquisa Ranking

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, foi reconhecido como o parlamentar com melhor desempenho pela população, conforme levantamento realizado pelo Instituto Ranking. O deputado foi citado por 11% dos entrevistados como o de melhor atuação entre os 24 deputados estaduais.

A pesquisa, que ouviu 3 mil pessoas em 30 municípios, entre os dias 1º e 8 de dezembro, também avaliou o trabalho da Assembleia Legislativa. Para 42,3% dos participantes, o desempenho da Casa foi considerado bom ou ótimo, enquanto 22% o classificaram como regular. Outros 15% apontaram como ruim ou péssimo, e 20,7% não se manifestaram.

Em resposta à pesquisa, Gerson Claro afirmou que o resultado é um incentivo para que ele continue a trabalhar pela construção de consensos, focando sempre na entrega de resultados positivos para a população. “Política só tem sentido como instrumento para a busca do bem comum, que não pode ser prejudicado pelo acirramento do debate político-ideológico”, destacou o presidente reeleito da ALEMS para o biênio 2025/2026.

No comando da Assembleia, Gerson tem promovido ações para aumentar a transparência da Casa e aproximar os cidadãos do Parlamento, com iniciativas como a Corrida dos Poderes e a Festa Junina. Ele também tem sido reconhecido por sua habilidade em manter a estabilidade institucional entre os poderes, facilitando a aprovação de projetos do Executivo que beneficiam a sociedade.

“MS vive um período de crescimento impressionante, com mais de R$ 75 bilhões em investimentos privados e baixos índices de desemprego, além da redução das desigualdades sociais”, afirmou Gerson Claro.