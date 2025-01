Gerson aposta no diálogo para aprovação de projetos polêmicos na volta do recesso

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, acredita na continuidade e preservação da estabilidade institucional entre os poderes, embora se avizinhe a votação de projetos, ainda no primeiro semestre de 2025, com potencial de gerar debates acalorados. Na entrevista que concedeu nesta segunda-feira, Gerson mencionou entre as questões polêmicas que estarão na pauta do parlamento logo na volta do recesso em fevereiro, o projeto de proibição da pesca e a proposta de terceirização de alguns serviços em hospitais públicos , estratégia que numa etapa seguinte pode ser estendida às escolas, preservando com o poder público aquelas funções que por sua natureza não podem ser delegadas à iniciativa privada .



A ideia do Governo, segundo Gerson , no caso da área da saúde , é terceirizar serviços como a segurança , limpeza e preparação das refeições servidas nos hospitais. O Governo manterá a gestão dos hospitais.



O corpo clínico, assim como os profissionais de enfermagem, além do pessoal administrativo continuarão sendo formados por servidores públicos . ” O parlamento tem demonstrado maturidade para a construção de soluções de consenso. É preciso abrir espaço para que todas as vozes se manifestem, sempre na perspectiva de que a solução pode estar no meio do caminho entre os extremos do espectro político”, destacou Gerson.



O presidente da Assembleia defendeu a preservação do modelo de gestão ancorado no equilíbrio fiscal que tem garantido a Mato Grosso do Sul capacidade de investimento em projetos de inclusão social, melhoria da qualidade de ensino e interiorização da estrutura de saúde. ” Com mais de R$ 85 bilhões em investimentos privados contratados, o Estado precisa ampliar sua infraestrutura de estradas para absorver o fluxo de caminhões que os novos empreendimentos nas áreas de celulose, etanol, suinocultura e o plantio de laranja vão gerar “, comenta o parlamentar. Um estudo divulgado recentemente pelo Banco do Brasil projeta que a economia de Mato Grosso do Sul vai crescer 5%, o melhor desempenho entre os estados brasileiros.