Galo Levanta a 14ª Taça e Fatura o Bicampeonato Estadual

Deu Galo!. O Operário conquistou no domingo (6) o título de bicampeão do Campeonato Estadual de Futebol ao vencer o Ivinhema por 1 a 0 no jogo de volta da final, disputado no Estádio Saraivão. A vitória confirmou o domínio do Galo, que já havia vencido a primeira partida por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por João Vilela aos 11 minutos do primeiro tempo.

Apesar do triunfo, o jogo foi marcado por tensão. No segundo tempo, uma confusão generalizada entre os jogadores resultou em quatro expulsões e a intervenção da polícia. O Ivinhema teve uma chance de empatar com um pênalti, mas o goleiro Elisson defendeu.

O Operário, comandado pelo técnico Leocir Dall’Astra, levou a taça e um prêmio de R$ 50 mil. Com 14 títulos estaduais, o clube é o maior campeão do torneio, mantendo sua vantagem sobre o Comercial, que tem 9 taças.