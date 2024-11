Futuro de Renato Gaúcho no Grêmio é incerto; técnico revela propostas da Série A

Renato Gaúcho completou 800 jogos pelo Grêmio, entre jogador e técnico, e falou sobre seu futuro no clube. Com contrato até o fim do ano e a permanência indefinida para 2025, o ídolo gremista afirmou que prioriza garantir a permanência do time na Série A antes de discutir sua renovação.

Ele revelou que recebeu propostas de quatro clubes da elite, mas deixou claro que não cogitou sair em meio à situação delicada do Grêmio. Renato se disse disposto a assinar um “contrato vitalício”, mas a decisão dependerá da direção e da torcida.