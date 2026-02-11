Funsat oferece mais de mil vagas de emprego nesta quarta-feira 

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quarta-feira (10), 1.049 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 102 profissões, por meio do serviço de intermediação de mão de obra. As oportunidades são oferecidas por 107 empresas da Capital e o processo de encaminhamento depende do agendamento de entrevistas com agentes especializados da Fundação.

Para concorrer às vagas, o trabalhador precisa apenas manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego), plataforma integrada à Funsat. Com o “filtro de vagas” autorizado, é possível acessar diversas oportunidades, incluindo cargos como agente de saneamento (10 vagas), alimentador de linha de produção (15), atendente de mesa (10), conferente de logística (4), auxiliar administrativo (11), fiscal de prevenção de perdas (15) e magarefe (5). Algumas dessas seleções são consideradas de urgência, com recrutamento imediato.

Na modalidade de captação de mão de obra, voltada a perfis abertos e contratos temporários, a Agência reúne 743 anúncios, entre eles 10 vagas para garçom e 733 oportunidades que não exigem experiência profissional. Esse grupo inclui funções como atendente de lojas e mercados (31 vagas), leiturista (10), lavador de roupas (2), pedreiro (7) e servente de pedreiro (6). Para participar, é indispensável que o candidato indique corretamente a área de atuação no perfil cadastrado no sistema.

A categoria PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 93 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (80 vagas), vigilante (10), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar de linha de produção (1). As informações detalhadas dessas oportunidades podem ser consultadas no Guichê 1 da Agência de Empregos, localizado no piso térreo da sede da Fundação.

Serviço

Horário: 7h ás 16h

Local:Funsat

Endereço: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória,