Fundect investe em 61 eventos para alavancar área de Ciência, Tecnologia e Inovação em MS

A Fundect, vinculada à Semadesc, divulgou o resultado final da Chamada 48/2024 – Programa de Apoio a Eventos (PAE), que conta com investimentos de R$ 2,4 milhões para apoiar financeiramente a realização de congressos, seminários, simpósios, colóquios, encontros, fóruns, jornadas e afins, de abrangência local, nacional ou internacional, organizados no Estado.

Foram aprovadas 61 propostas que serão executadas no período de junho de 2025 a maio de 2026. O financiamento por evento varia de R$30 a R$80 mil, considerando o tamanho e abrangência, que pode ser regional, nacional ou internacional. Confira o resultado final da chamada aqui.

“É o maior investimento já feito pelo Governo de Mato Grosso do Sul, via Fundect, para apoiar importantes eventos científicos que contribuem na promoção e divulgação do conhecimento e fornecem uma plataforma para a comunidade científica, acadêmica, profissionais e empresas compartilharem suas ideias, experiências e os resultados de suas pesquisas”, destaca o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, que complementa.

“Isso fortalece o Sistema Estadual de CT&I e atrai pesquisadores e profissionais de outros Estados e países para conhecer Mato Grosso do Sul, incentivando também o turismo científico e tecnológico”, conclui.

O PAE tem como foco também fortalecer os programas de pós-graduação, os grupos de pesquisa e consolidar as bases científicas nas áreas de tecnologia, inovação e social, capazes de alavancar setores e atividades considerados de importância estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Dos projetos selecionados, 37 são da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), 11 da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) , seis da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), três da Universidade Anhanguera-Uniderp, dois da UCDB (0Universidade Católica Dom Bosco) e dois do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).